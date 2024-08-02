按保放寬｜星之谷：反映政府鼓勵生育　高成數業主享更大住屋彈性

對於香港按證保險有限公司，宣佈容許按保計劃下的個別合資格業主將自住的物業出租，星之谷行政總裁莊錦輝表示歡迎，新措施是根據現時香港經濟環境作出調整，同時亦配合政府鼓勵生育政策，讓高成數業主有更大的住屋彈性，同時維持市場的穩定性。



莊錦輝認為，有關調整可以讓有資金需要的人士，透過出租物業去周轉，可避免物業斷供或低價出售；對於失業的業主，出租物業可以提供額外收入來源，幫助他們渡過經濟困難期。

由於措施規定，申請人及其配偶在香港不能擁有其他住宅物業，在豁免生效期間不能買樓，相信不會引起炒風。

莊認為，不少年青夫婦因首期問題，沒法繳付較高首期，但又希望在樓巿低潮購入細單位鎖定樓價。當有子女出生時，便要面臨單位空間不足的換樓困局。新措施容許這類年青夫婦考慮先行上車，假設將來有子女出生再考慮換樓以外的出路。