美聯黃建業：減息成「新分水嶺」　料第四季樓市量升價穩

市場憧憬快將減息。美聯集團主席黃建業於股東會後表示，美國9月減息機會高唱入雲，勢成本港樓市「新分水嶺」，釋放利好訊號。惟全城靜待減息，無論發展商、業主或準買家皆觀望後市，同時放慢出貨及入市步伐，致令目前的成交放緩，相信8月無論新盤及二手成交，皆極有機會創「撤辣」後單月新低。



黃建業預期，資金已經「蓄勢待發」，一旦減息落實，樓市交投隨即反彈，相信第四季大有機會重現「量升價穩」的情況。



撤辣後，住宅物業成交的確曾急速反彈，但是近月已告回落，及至8月的一手及二手交投皆回軟。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，8月首15日新盤成交僅錄約245宗，全月成交料錄約600宗；二手交投亦膠著，預計全月僅錄約2,900宗成交，無論一手及二手皆有機會創出撤辣後單月新低。

交投陷於低潮 主因是暑假港人大舉外遊、觀望減息

黃建業強調，交投回落不代表撤辣效應已失，更不代表樓市重新被冰封。現時的交投陷於低潮，主要原因既是暑假港人大舉外遊，亦是因為市場觀望減息，發展商放緩出貨，準買家亦減慢入市。現時的市況屬今年一月及二月的翻版，其時市場憧憬特區政府撤辣，紛紛觀望後市，住宅物業成交急凍，然後於「撤辣」落實後急劇反彈，並於今年的3月份及4月時達到高峰，及後又因為息口及經濟前景而輾轉回落。黃建業認為，減息憧憬之下，資金已經「蓄勢待發」，減息勢成本港樓市「新分水嶺」，誘發購買力爆發，屆時發展商亦會加大出貨力道，帶動一手及二手成交齊升。

本港樓價暫時難有上升空間

樓價方面，黃建業認為，即使減息，本港樓價暫時難有上升空間，主要是受到多個因素影響，如本港經濟短期難復疫前水平，而目前貨尾積壓，7月累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約22,261個單位，較6月約21,915伙按月增加約1.6%，比起去年底21,886伙亦升約1.7%，料發展商須以貼市價推售，對樓價持續構成壓力。

黃建業相信，目前樓價仍屬「反覆尋底」，即使減息亦不會有立即回升，但是會因應資金逐步流入，慢慢回穩，第四季樓市有機會出現「量升價穩」的局面。