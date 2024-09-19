美國減息｜萊坊料市場釋放購買力需時　全年樓價下跌5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國9月議息宣布減息半厘，正式開展新一輪減息週期，預計香港同業拆息（H）將會繼續回落，而最優惠利率（P)則回落較慢，而整體高息口環境將會繼續影響新造按揭成本。由於自2022年起實際按升已累積一定升幅，短期內市場仍然沒有充足的購買力，樓價在短期內仍會受壓，特別是二手樓價。



他表示，今年餘下時間新盤反應仍會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻，中和高息帶來的壓力。

他預計現時高息口負面因素會開始逐漸紓緩，但市場需時釋放購買力，吸引更多住宅及非住宅物業投資者重投地產市場。

另預計香港樓價於今年第四季在谷底反覆徘徊，全年樓價下跌5%。2025年樓市機調會比今年好，但由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升，預計升約3%。