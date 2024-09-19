美國減息｜中原施永青：減息取態明確　香港樓市或現「轉角」

美國聯儲局議息後宣布減息0.5厘，幅度進取。對於減息消息，中原集團創辦人施永青預計，香港樓市有機會出現「轉角」情況，又指已經到達谷底。不過他指出，發展商要賣一手樓定價依然需要「大折讓」，而整體依然要等待整體經濟、零售、股市回暖，才能夠有明顯改善。又指今年第4季樓市會有所好轉，不過依然未能夠追回今年首三季的跌幅。



美聯儲或希望得到明顯減息效果

施永青回覆《香港01》表示，美國聯儲局減息是對當地經濟的一個重要指標，絕對不可以低估。又指今次美國聯儲局減息取態明確，反映整體趨勢已經變化，更指未來2至3年也會持續減息，直至2026年底利率將降至約2.9厘，態度十分清楚，為過去罕見情況，或反映美國聯儲局希望得到更明顯的減息效果。

目前香港整體樓價已較高位累挫接近3成，施永青認為，未來2至3年出現減息周期，料市場出現「轉角」情況。

中原集團創辦人及主席施永青。

經紀人指數連升3周 「要代理睇好個市先會落力SELL」

他又指出，旗下集團中原經紀人指數已經連升3周，反映不少代理開始看好後市。又指促成交易不是只講單位賣幾錢，直言「賣樓不是淨係靠把嘴，代理Body language冇得呃，要代理睇好個市先會落力SELL，如果唔睇好但繼續SELL，好似害咗人咁」。

中原集團創辦人及主席施永青。