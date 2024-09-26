新世界出售啟德體育園公司股權予周大福企業　仍待政府及監管批准

【鄭志剛/新世界】建築費用高達300億元、由新世界（0017）及新創建（0659）於2018年12月底中標的啟德體育園項目，新世界公佈，集團與公司主要股東周大福企業有限公司，正就潛在出售集團於啟德體育園有限公司「KTSPL」 持有之全部股權予周大福企業進行商討。



集團與周大福企業尚未訂立具有法律約束力的協議，且該潛在出售仍有待(除其他事項外)就包括代價金額在內之主要條款進行磋商及取得所需的政府及監管批准。

新世界擁啟德體育園公司權益75%、新創建佔25%

KTSPL 為一間於香港註冊成立的有限公司。於2018年，KTSPL獲授位於香港的啟德體育園的設計、建造及營運合約。KTSPL 分別由新世界一間全資附屬公司持有 75%權益，及新創建集團有限公司一間全資附屬公司持有25%權益。

啟德體育園。（園區提供圖片）

值得留意，在2023年11月，周大福企業以217.82億元向新世界（0017）收購其悉數持有約23.8億股新創建（0659）股份。反映當時周企已購得原由新創建所持的啟德體育園項目權益。

而目前新世界再向周企沽出啟德體育園項目權益，意味該項目大部份權益已全數轉讓予周大福企業。

啟德體育園。（園區提供圖片）

政府負責近300億建築費用

翻查資料，2018年12月底，政府公布，以「設計、興建及經營」模式發展的啟德體育園，由新世界發展及新創建集團成立的Kai Tak Sports Park投得，政府會負責近300億元建築費用，而Kai Tak Sports Park需向政府支付扣除開支前營運總額的3%及17.24億元。

政府於2017年4月至7月公開招標，邀請有興趣申請者競投啟德體育園的設計、興建及營運合約的申請者參與資格預審。

啟德體育園。（園區提供圖片）

合約為期25年、營運期佔20年

啟德體育園合約為期25年，包括四至五年的設計興建階段和約20年的營運期。中標的Kai Tak Sports Park是新世界發展及新創建集團為啟德體育園專門成立的公司，該公司成員包括國際及本地具有設計、興建、場地管理、市場推廣、零售以至營運等豐富經驗的專家。

主場館外觀以「東方之珠」為設計理念 可坐5萬人

Kai Tak Sports Park的設計以南北走向的有蓋啟德體育大道作主軸線，接連毗鄰的車站廣場、啟德及宋皇臺港鐵站，並貫通園區內各項設施，直達海濱。

可容納五萬觀眾的主場館是園內重點建築，外觀以「東方之珠」為設計理念，配備具隔音功能的可開合式上蓋和靈活草坪系統，適合舉辦大型足球及欖球賽事。另外，透過加設隔幕、舞台設置等不同裝置，主場館也可舉行不同類型及規模的娛樂及公眾活動。

園區設有大型草坪 引入智慧城市概念

此外，體育園設有寬闊的休憩空間，提供戶外球場、大型草坪、兒童遊樂場、健身站等。其他設施包括運動健康中心、保齡球場、零售和餐飲店鋪，以及約850個泊車位。體育園設計亦包含多項環保及可持續發展元素，如太陽能光伏板系統、屋頂及垂直綠化、配備電動車充電設施的泊車位等，同時引入智慧城市概念措施，如智能建築管理系統、Wi-Fi熱點、室內定位系統、智能停車場管理系統和流動應用程式涵蓋資訊、預約設施、引路等服務。

啟德體育園。（園區提供圖片）