新世界地震｜進擊的第三代鄭志剛　創立品牌大搞K11MUSEA、航天城

早前預警全年虧損最多200億元的新世界﹙0017﹚，「舵手」鄭志剛宣布退任。回顧鄭志剛於2017年3月擔任新世界總經理、其後再改任行政總裁，直至最新宣布退任，過去七年間在港打造多項地標建築，包括前臨維港、親自帶領團隊構思的尖沙咀大型購物中心K11 MUSEA、近年陸續落成的機場SKYCITY航天城「11 SKIES」，以及即將於明年開幕的啟德體育園。



K11這個品牌可謂鄭志剛「親生仔」，由鄭志剛於2008年創立，為全球首個把藝術．人文．自然三大核心元素融合的原創品牌，並結合博物館與零售概念，而K11這個品牌過去多年均應用於新世界旗下多個商業項目，包括零售、酒店、辦公室等。



創立K11品牌 K11 MUSEA商場變藝術館

要數K11最矚目項目必定為尖沙咀大型購物中心K11 MUSEA，雖然此項目為零售商場，惟中文名稱卻是「K11人文購物藝術館」，反映商場並非一面倒側重於商業元素。

K11 MUSEA可說是新世界旗艦項目，皆因商場所在位置為該集團最貴重的臨海地皮，前身為藍煙囪碼頭，於1978年改建為地標項目新世界中心。

新世界中心重建VICTORIA DOCKSIDE 多個部份由K11營運

惟經過多年後，新世界發展在1996年計劃展開重建，經過長期23年、斥資高達200億元，才於2019年全面落成，重建為VICTORIA DOCKSIDE，總樓面高達300萬平方呎。當中商場部份為K11 MUSEA（中文名稱為K11人文購物藝術館），寫字樓部份為K11 ATELIER（中文名稱為K11辦公大樓），同時也設有服務式住宅K11 ARTUS（中文名稱為K11寓館）。

VICTORIA DOCKSIDE同時也包括店及酒店式公寓，即Rosewood Hotel（香港瑰麗酒店）、Rosewood Residences（香港瑰麗府邸）。

尖沙咀大型購物中心K11 MUSEA。

鄭志剛親自與過百位建築師、藝術家及設計師聯手打造

由上述VICTORIA DOCKSIDE的各部份來看，最主要的商場及寫字樓均冠以K11品牌，反映鄭志剛的K11品牌元素主導VICTORIA DOCKSIDE這個集團「生招牌」之中。據了解，K11 MUSEA更為鄭志剛的重中之重，由他本人親自與過百位國際及本地建築師、藝術家及設計師（100 Creative Powers）聯手，以超過10年時間設計及建造。

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航天城「11 SKIES」規模達200億

K11除了佔據尖沙咀海旁重點項目外，這個由鄭志剛一手創立的品牌，同時也應用於新世界規模高達200億元的「重頭戲」機場SKYCITY航天城「11 SKIES」。

該項目為位於赤鱲角香港國際機場航天城的一站式零售、娛樂、旅遊景點及地標，是結合金融及醫養結合等專業服務的綜合發展項目，規模較VICTORIA DOCKSIDE更大型，總樓面高達380萬平方呎，以行人天橋連接香港國際機場二號客運大樓及亞洲國際博覽館。該項目同時也由K11負責營運，即同樣擁有「鄭志剛DNA」。

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任內奪啟德體育園、建築費高達300億

而將於明年開幕的啟德體育園，則於鄭志剛掌舵新世界的7年期間成功中標及興建，屬鄭志剛任內最大投資項目之一。資料顯示，啟德體育園在2018年12月底批出予新世界及新創建成立的Kai Tak Sports Park投得，政府會負責近300億元建築費用。

啟德體育園。

柏傲莊III石屎未達標、新世界主動拆卸重建

除了提及上述鄭志剛主要負責的大型基建項目外，任內最大挑戰則要數到大圍柏傲莊III底座石屎未達標，令發展商主動拆卸重建兼賠償小業主。

大圍柏傲莊分三期發展，提供7座住宅，涉及共3,090​伙。項目第1期及第2期均為市場熱銷新盤，而在2021年樓市高位時再推出第3期，銷情同樣暢旺。2021年5月底公布首批價單，182伙的全批折實平均呎價19,999元，樓盤一個月內進行三輪銷售，截至6月30日止，柏傲莊 III 累沽出845伙，銷情熾熱，而首輪收票高達3.05萬票，成為當時歷來新盤票王。

向小業主賠償 涉額外津貼、利息補償

不過，2021年7月8月卻出現震撼事件，當時發展商公佈柏傲莊 III ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶，因此將向相關買家提供額外津貼及利息補償。