安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋　長實：有關樓宇鋼筋等工序並未完成

長實（1113）位於觀塘安達臣道、涉及2,926伙的首置盤（港人首置上車項目），被爆出項目其中一座至少缺少四條Y40鋼筋。



長實今日（4日）回覆《香港01》，就旗下安達臣道首置發展地盤之報導作出澄清，有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測。



長實又指，近日屋宇署指有關樓宇之工程進展與圖則不一致；而據有關傳媒報導指出，屋宇署強調整體建築物沒有明顯危險。公司正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理。集團定必一如過往確保樓宇安全。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

長實安達臣道項目涉2926伙

上述長實安達臣道項目首置盤涉及2,926伙，預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面，

觀塘安達臣道項目。

今年5月被拒申請預售樓花同意書

不過，地政總署於今年5月以發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙日期及預售單位的具體時間表為由，認為其過早申請預售樓花同意書，拒絕其申請。

據當年賣地條款顯示，發展商需就項目取得佔用許可證（即俗稱入伙紙）後才可售樓，並須提供不少於1,000伙，作為首置項目單位，住宅單位實用面積須介乎250至500平方呎。