中原︰第三季整體租金升3.04%　料末季升勢放緩

中原城市租金指數CRI高位持平，租金連升6個月後橫行。

CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年9月份中原城市租金指數CRI最新報123.94點，指數持平，按月無升跌。暑期租賃旺季熱潮已退，租務成交回落，租金終止6個月連升橫行，但CRI仍處於5年高位，重上2019年9月時水平。

楊明儀又指，第四季是傳統租賃淡季，相信租金升勢放緩，在用家及專才剛性需求支持下，展望CRI高位企穩123點到125點水平。2024年首9個月CRI累升6.30%，現時指數比2018年8月128.01點歷史高位低3.18%。

涉事現場為太古城一單位。(資料圖片)

港九市區租金續升 新界兩區回軟

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報130.21點，按月升0.21%，連升7個月共7.76%，指數創2019年9月後新高。CRI(中小型單位)報126.53點，按月無升跌，連升6個月後橫行，指數仍在2019年9月水平徘徊。CRI(大型單位)報106.78點，按月微升0.05%，連升4個月共3.97%，重上2020年1月水平。

四區方面，港九市區租金續升，新界兩區回軟。港島CRI_Mass報119.51點，按月升1.44%，連升6個月共8.87%，指數創2020年1月後新高。九龍CRI_Mass報117.00點，按月升0.47%，連升5個月共5.65%，指數創2019年9月後新高。新界東CRI_Mass報147.87點，按月跌0.71%。新界西CRI_Mass報153.92點，按月跌0.70%。新界東及新界西租金分別結束4個月及5個月連升，但指數仍於2019年8月及2018年8月水平徘徊。

第三季CRI累升3.04%

2024年第三季計，CRI累升3.04%，CRI_Mass升3.20%，CRI(中小型單位)升3.10%，CRI(大型單位)升2.48%，港島升4.00%，九龍升3.04%，新界東升2.80%，新界西升2.94%。此外，今年首九個月計，CRI升6.30%，CRI_Mass升6.75%，CRI(中小型單位)升6.57%，CRI(大型單位)升3.95%，港島升6.25%，九龍升6.89%，新界東升6.07%，新界西升7.64%。

剔除豪宅屋苑，在117個大型成份屋苑(不包括5個新增屋苑)中，第三季有9個屋苑的三個月移動平均實呎調整租金升幅超過一成，全部為二線屋苑，包括：邁亞美海灣升15.41%，御龍山升14.47%，嵐山升14.02%，碧瑤灣升13.51%，香港黃金海岸升13.24%，蝶翠峰升12.91%，新屯門中心升12.34%，逸濤灣升12.25%，聽濤雅苑升10.19%。但主要屋苑的租金升幅卻明顯較少，太古城升6.59%，沙田第一城升5.42%，嘉湖山莊升5.14%，美孚新邨升3.95%。