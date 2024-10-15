新地The YOHO Hub II下周一再賣25伙　入場費715.2萬　周日截票

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 下周一（10月21日）進行第四輪推售，共涉及25伙，折實平均呎價14,899元，部份單位輕微上調1至2%，至於入場費715.2萬元。本周日晚上八時正截止接收購樓意向登記。



下周一四輪推售25伙

該批25伙單位當戶型涵蓋兩至三房，當中包括11伙兩房單位及14伙三房單位，實用面積由462平方呎至905平方呎，以最高15.5%折扣計，折實售價由715.2萬元至1332.48萬元，折實呎價由13,254元至17,397元。

項目第6座第四輪銷售共設兩部份出售單位，第1部份的買家須購入2伙單位，第2部份的買家須購入1伙單位。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理執行董事陳漢麟（右）

昨日連沽51伙 錄兩組大手客各自購2伙

另外市場消息指，The YOHO Hub II 昨晚亦展開新一輪銷售，最終沽出約51伙，當中錄兩組大手客成交，各自購入2伙單位。