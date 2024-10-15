黃竹坑BLUE COAST II周六首輪賣256伙　入場價921萬起　周五截票

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II，今日（15日）公佈銷售安排，項目將於本周六首輪銷售256伙，戶型涵蓋兩房至三房，本周五下午3時正截收認購登記。



項目落實於周六首輪銷售256伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括151伙兩房及105伙三房，實用面積474平方呎至802平方呎。單位折實售價由921.4萬元至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元，市值39.9億元。項目將於本周五下午3時正截收認購登記。

長江實業營業部首席經理郭子威（左）、長實營業部助理首席經理楊桂玲（右）

最大手時段可買3至8伙單位、最少需購3伙三房

首輪銷售分為F組、A組及B組3個時段，F組為大手客組別，需購買3伙至8伙單位，當中至少有3伙為三房戶型。而A組則分為A1及A2；A1組需購入最少2個最多4個單位，並限制每購入1伙三房才可購入1伙兩房。A2組可購買1至2伙單位，但只可揀選三房單位。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，整體準買家以換樓客為主，並對3房查詢較多。發展商將預留90間兩房及63間三房，合共153伙予F組及A組準買家。