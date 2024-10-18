周六三盤對壘賣559伙　BLUE COAST II賣256伙　啟德盤混戰佔一半

新一份施政報告出台後即時刺激一手新盤市場，本周六（10月18日）三大新盤對疊，合共559伙。其中長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II首輪銷售256伙，入場費921.4萬元 ，項目截至昨晚暫收約7,500票，以首輪賣256伙計，超購逾28倍，今日下午3時截飛 。



另新地（0016）旗下啟德天璽．天首兩輪銷售沽清，明日亦再賣第三輪涉248伙，其中215伙以價單形式推，入場費509.5萬元，另同日招標33伙。



至於，同區由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧亦加入混戰，同日招標發售55伙至2025年1月17日。



本周六（10月18日）三大新盤對疊，合共559伙。

BLUE COAST II 明賣256伙 最大手客可買8伙

港島南岸第3C期BLUE COAST II 明日早上10時正，於紅磡置富都會7樓中庭及9樓展開首輪銷售 ，並分為F組、A組及B組3個時段，當中F組為大手客組別，需購買3伙至8伙，當中至少有3伙為三房戶型。

整批256伙，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積474平方呎至802平方呎，折實價由921.4萬元至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元，折實平均呎價21,761元。入場單位為5座7樓G室、屬實用面積485平方呎兩房，折實921.4萬元。

黃竹坑BLUE COAST。

BLUE COAST 第一期首賣當日逼爆紅磡置富都會中庭

值得留意的是，BLUE COAST 第一期於今年4月展開首輪銷售422伙，當時項目截收約2.8萬個認購登記，超額逾65.3倍成為新盤票王，但紀錄僅保持半年被新地（0016）啟德天璽以2.9萬票打破。

首賣當日準買家人龍更是逼爆紅磡置富都會中庭，市傳長實執行董事趙國雄亦有家族成員成功購入一個單位。

↓BLUE COAST I首輪銷售現場情況↓

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天璽．天明價單賣215伙 入場費509.5萬

至於啟德區亦再陷混戰， 由新地（0016）旗下啟德天璽．天於本月首兩個周六（5日、12日）展開首兩輪銷售合共442伙並即日沽清。

項目隨即明日早上9時於環球貿易廣場11樓展開第三輪銷售248伙，當中以價單形式推215伙，另招標形式33伙。第三輪銷售共設A及B組兩個時段；A組買家須購入最少2伙至6伙指定單位； B組買家可購入1至2伙單位。

價單單位215伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由236至692平方呎，折實價由509.5萬至1,890.7萬元，折實平均呎價22,120元。

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↓天璽．天首輪銷售現場情況↓

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啟德天瀧加入混戰 同日推55伙招標至明年初

另外，同區由六大發展商恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧已屆現樓，亦於明日起以招標形式發售55伙三至四房戶，截標日期為2025年1月17日。

該批招標單位實用面積由1,085平方呎至1,428平方呎。該批單位分佈於第 1、2、3、5 及8座，包括18伙三房套連儲物房及工作間單位，4伙四房套連工作間單位，以及33伙四房雙套連工作間單位。