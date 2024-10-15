啟德天璽．天周六價單推售215伙　個別單位加價3至8%　周四截票

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日（15日）公佈第三輪銷售安排，項目將於本周六推售248伙，其中215伙以價單形式推出，折實價由509.5萬至1,890.7萬元，本周四截收認購登記。其餘33伙則以招標形式推出。另外，項目同日公佈招標結果，最新錄得共10宗招標成交，套現超過3.6億元。



周六價單再賣215伙 另招標33伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目將於本周六進行第3輪銷售，推售共248伙單位，當中215伙以價單形式發售，另33伙以招標形式發售。

價單單位周四截票 招標單位周六收標書

價單發售的單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由236至692平方呎，折實價由509.5萬至1,890.7萬元，折實呎價介乎17,054至27,561元，折實平均呎價22,120元，當中有60伙單位定價有3%至8%的上調。價單單位將於本周四截收認購登記，而招標單位則於周六起接受標書。

第三輪銷售共設A及B組兩個時段；A組買家須購入最少2伙至6伙指定單位； B組買家可購入1至2伙單位。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理胡致遠（右）

錄10伙招標成交、套現3.6億

另外，項目同日公佈招標結果，最新錄得共10宗招標成交，套現超過3.6億元。新地副董事總經理雷霆表示，單位均分佈於第3座及第5座，成交金額由2,220萬至6,989.9萬元，成交呎價由25,008元至35,214元。

其中最高成交單位為第3座（Peak Tower）32樓B室，實用面積1,985平方呎，成交價6,989.9萬元，呎價35,214元。