CCL連升2周後回軟報137.81點　按周跌0.71%　挑戰140點或有阻力

中原城市領先指數CCL最新報137.81點，按周跌0.71%，是11月初美國大選及聯儲局議息之前一周的市況。市場觀望氣氛濃厚，二手成交減慢，樓價連升2周後回軟。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升二跌，累升1.44%。惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。



CCL挑戰140點水平或有阻力

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.39%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.98%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.64%。

11月19日元朗洪水橋滙都II公布首張價單81伙，11月23日北角101 Kings Road首輪推售157伙，對本地二手樓價的影響將於12月中旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.31點，按周跌0.59%。CCL（中小型單位）報136.96點，按周跌0.73%。CCL（大型單位）報142.01點，按周跌0.61%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊結束2周連升，指數同樣處於2016年9月中水平。CCL（大型單位）則結束3周連升，指數在2016年9月底水平徘徊。

港島CCL_Mass報137.21點，按周跌0.74%，連跌2周共1.33%。

四區樓價三跌一升

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報137.21點，按周跌0.74%，連跌2周共1.33%。九龍CCL_Mass報134.87點，按周跌0.87%，連跌3周共1.05%。

新界東CCL_Mass報149.09點，按周跌1.55%。新界西CCL_Mass報128.41點，按周升0.70%，連升3周共2.90%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年6月中、9月中、10月初及12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界東累跌7.57%，CCL（大型單位）跌7.36%，新界西跌6.95%，CCL跌6.39%，CCL（中小型單位）跌6.19%，CCL Mass跌6.10%，港島跌5.81%，九龍跌4.87%。