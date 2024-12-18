利嘉閣：十月份私宅落成3715伙　33個月新高　今年三度「零動工」

動工進度再度停滯。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署發表的最新數據，2024年十月份全港未有私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為繼六月份及八月份後，今年內第三度出現「零動工」。至於今年首十個月動工量累計共4,539伙，較去年同期的8,909伙減少49%，創十年同期新低。



此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年十月份全港共有4個項目，合共3,715個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創三十三個單月新高，並較九月份的1,299伙增近1.86倍；至於今年首十個月累計落成量共14,638伙，較去年同期的10,570伙增加38%。

根據資料顯示，十月份本港共有4個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德承豐道18號，涉及2,060伙；其次為元朗「柏瓏」第1B期及1A期，分別涉及805伙及715伙；至於，大埔公路大埔滘段4138號(135伙)，亦於期內竣工。

按地區劃分，今年首十個月新界區共有12個項目、合共7,265個單位落成，佔整體比例約49.6%；九龍區共有18個項目落成，涉及單位總數6,963伙，佔同期整體私宅落成量約47.6%；港島區則有12個項目落成，涉及410伙，佔整體私宅落成量約2.8%。

陳海潮指出，今年首十個月私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙的不足66%，料部分項目將於年內陸續取得入伙紙，包括何文田「瑜一」第IA期(447伙)及第IB期(183伙)等，加上其他中小型項目，估計今年全年落成量有機會達約1.8萬伙，與差估署全年預測數字仍料有一定差距。

↓↓屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量↓↓