合和灣仔商業版圖快完成　胡應湘：轉型收租公司、或未能參與北都

合和集團旗下灣仔版圖進一步擴展，旗下全新灣仔合和商場（Hopewell Mall）於今年11月1日正式試業，至於發展歷時40年的灣仔合和酒店，亦於12月10日進行試業，酒店提供1,000間客房，為該集團近年最大型投資項目。



合和實業主席及董事胡應湘接受《香港01》訪問時表示，集團灣仔的商業版圖計劃快將完成，目前尚餘最後的南固臺住宅項目，當該項完成後，預計集團將會轉型做收租公司，坦言「就好似希慎、置地咁」。對於香港前景，胡應湘表示認同香港長遠需要發展北都，不能停步不前，不過自己已經高達89歲，或未能參與其中。



香港背靠中國、睇好香港前景「一定唔會曳」

對於香港的旅游業及未來經濟前景，胡應湘表示，過去多年已見過市場不少高低起伏，相信香港很快會煥發第二春。因為中國及東南亞國家的國民收入有所上升，中產階級也有增長，未來只會有更多遊客來港旅遊。經濟方面，香港作為人民幣的離岸交易中心，而且有完善的法律保障，金融中心地位穩固。他認為香港背靠中國，只要中國發展好，「香港一定唔會曳」。

左起：合和實業有限公司主席及董事胡應湘、合和實業主席胡應湘的妻子兼集團非執行董事胡郭秀萍。（周令知攝）

認同香港長遠需要發展北都、但即將退休或未能參與

而政府近年大力推動北部都會區，問及集團會否考慮投資參與，胡應湘指自己已經89歲，即將退休，應該只能夠「做埋」集團在灣仔南固臺的住宅項目。但他認同香港長遠需要發展北都，因為人口不斷增長，而且香港亦不能停步不前。

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南固臺項目為集團灣仔版圖最後一塊、未來或轉做收租公司

他透露，南固臺項目預計將於2年後落成，届時就會完成集團在灣仔的商業版圖計劃；也許集團未來將轉型做收租公司，「就好似希慎、置地咁」。

不過當提及兒子無意作集團接班人，有否考慮過集團的傳承問題，胡應湘指「人各有志」。而其妻子兼集團非執行董事胡郭秀萍則表示，集團多年來的經營將灣仔區的容貌及地位改變甚多，這些建築落成後亦「走唔到」，這些都會一直傳承下去，她亦相信集團在灣仔區的經營將會好長久。