中原下月推全新網上估值系統　覆蓋單幢唐樓、居屋　解決滯後問題

中原測量師行推出「中原網上估值」(CentaValuation)系統，並將於明年1月1日登場。系統配合中原集團物業全框架數據，採用強大貼巿物業成交數據庫，利用AI模型分析大數據，為各企業如銀行、財務公司或金融分析機構等提供全面、高效、可靠的專業即時估值方案。



中原測量師行稱，已於今年10月10日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作業務，並將於明年1月1日推出「中原網上估值」。此系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通API便可即時獲取相關物業估價。

中原測量師行執行董事張競達表示，「中原網上估值」系統包含AI技術及中原測量師行逾30多年的經驗。配合龐大的中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後的問題，令估值更緊貼市場狀況。

中原指出，中原網上估值將採用全框架系統，估值覆蓋全港住宅物業（除村屋外），無論是私人屋苑、居屋或單幢唐樓。

此外，系統優先使用中原集團實時物業成交數據，能較土地註冊處及市面上其他估值系統更快更新、緊貼反映市場趨勢。企業方用戶可及時掌握最新的樓市資訊，估值結果更具公信力。

「中原網上估值」採用新升級AI科技，精密演算大數據，能更精確反映物業細微差異，極速提供更細緻的估值結果。