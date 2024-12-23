置業調查｜經絡：經濟未完全復蘇　85%受訪者明年入市態度審慎

經絡按揭轉介今日（23日）發布置業調查分析，當中逾三分之二為現有業主，其餘則為未有置業的人士。在整體受訪市民中，逾8成半表示來年入市或投資部署取態將保持審慎。另有逾6成表示，政府年内多番「減辣」措施對樓按市場有正面作用。



明年樓價反覆偏好、料有3至6%波幅

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，政府「減辣」有助樓市平穩發展，但本港經濟尚未完全復蘇，整體大環境仍存在不穩定性，市民置業態度偏向審慎。他展望明年樓價反覆偏好，料有3至6%波幅，

逾6成半業主：現時按揭息率屬於合理及可負擔水平

持有物業市民中，逾8成半仍有按揭在身，當中逾6成半認為現時按揭息率屬於合理及可負擔水平，另外近8成不會考慮加按套現或轉按，主要原因包括「沒有加按或轉按需要」、「銀行按揭現金回贈不多」、「按揭息率仍然高企」及「樓價下跌，擔心估價不足」。

屯門新盤飛揚。

持有物業市民逾7成傾向靜觀其變

來年置業部署方面，持有物業市民中逾7成為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮換樓」，佔 15.9%。考慮換樓的市民中，近3成投選「樓價下跌，趁低換樓」為換樓誘因，其次為「家選需要」佔25.2%，「改善居住環境」則佔21.4%。此外，逾7成考慮換購二手物業，一手物業佔28.6%。逾5成心儀600萬以上至1,000萬元物業，近6成半會承造高成數按揭。

36%未有物業受訪者計劃來年首次置業

另外，在沒有持有物業市民中，逾5成受訪者表示來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔36% ，租樓則佔 11.7%。考慮置業的市民中，逾9成（92.9%6）是作自用，近4成（39.6%）投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其餘為「磚頭保值」、「息口回落」等。

此外，逾5成受訪者考慮購入二手物業，一手物業佔45.1%．海外物業則佔2.8%。逾6成半心儀樓價600萬元或以下物業，逾7成會承造高成數按揭。

近4成受訪者料來年樓價平穩

展望 2025年，近4成受訪者認為樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度，逾2成半認為樓價會下跌5%至10%。另外，近3成最擔心來年本港經濟影響樓按市場發展，其次為樓價持續下跌使負資產宗數增加、環球經濟衰退。