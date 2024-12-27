CCL跌0.73%報137.15點　減息後最大單周跌幅 　今年樓價累跌6.83%

中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大，是11月26日特朗普威脅明年1月上任後將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。



今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升五跌，較減息前低位135.86點僅升0.95%。早前減息後，CCL最多曾累升2.16%，惟二手交投持續淡靜，樓價上升動力不足，升幅逐步收窄至少於1%。CCL連續8周於138點上下徘徊，短期走勢繼續反覆爭持未變。



CCL處於逾8年低位 今年樓價累跌6.83%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.83%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.32%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.10%。12月25至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2025年1月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.21點，按周跌0.76%。CCL（中小型單位）報136.21點，按周跌0.75%。CCL（大型單位）報141.82點，按周跌0.61%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊處於2016年8月底水平，而CCL（大型單位）則處於2016年9月底水平。

新界西CCL_Mass報128.79點，按周升0.30%，連升2周共0.33%。

四區樓價三跌一升 新界西樓連升2周

四區樓價指數呈三跌一升局面，港島CCL_Mass報136.34點，按周跌1.26%。九龍CCL_Mass報132.23點，按周跌1.14%，指數創逾8年新低，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報148.86點，按周跌0.71%，連跌2周共1.27%。

惟新界西CCL_Mass報128.79點，按周升0.30%，連升2周共0.33%。港島、新界東及新界西指數，分別於2016年6月中、10月初及12月中水平徘徊。

以公布日期計，2024年全年CCL累跌6.83%，CCL Mass跌6.85%，CCL（中小型單位）跌6.70%，CCL（大型單位）跌7.48%，港島跌6.40%，九龍跌6.74%，新界東跌7.71%，新界西跌6.67%。