CCL報138.16點　按周升0.41%　分析：買家節日暫緩入市、交投淡靜

中原城市領先指數CCL最新報138.16點，按周升0.41%，終止2周連跌，是12月1日中央政府恢復深圳一簽多行政策當周的市況。CCL連續7周於138點水平徘徊，期間4升3跌，最高138.80點，最低137.59點。市場上筍盤大部份已被消耗，而且聖誕長假將至，節日氣氛濃厚，買家暫緩入市，二手成交持續淡靜，樓價反覆爭持的局面未變。相信短期CCL繼續於136點到140點之間徘徊。昨天本地銀行宣佈第三次減息後的市況，仍有待觀察。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.15%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.69%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.79%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.40%。12月19日美國聯儲局宣佈減息0.25厘，本港主要銀行宣佈下調最優惠利率0.125厘，12月18日港鐵東涌東站第一期物業發展項目合計收到4份標書，對本地二手樓價的影響將於2025年1月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.30%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.26點，按周升0.30%。CCL(中小型單位)報137.24點，按周升0.45%。CCL(大型單位)報142.69點，按周升0.27%。上述三大指數同樣結束2周連跌，CCL Mass及CCL(中小型單位)齊處於2016年9月中水平，而CCL(大型單位)則處於2017年1月中水平。

四區樓價呈三升一跌，九龍連跌6周後回升。

四區三升一跌、九龍連跌6周後回升

四區樓價指數，今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。九龍CCL_Mass報133.76點，按周升0.91%，連跌6周後回升。港島CCL_Mass報138.08點，按周升0.34%。新界西CCL_Mass報128.41點，按周微升0.03%。新界東CCL_Mass報149.93點，按周跌0.56%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年7月初、8月底、11月中及12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界東累跌7.05%，新界西跌6.95%，CCL(大型單位)跌6.91%，CCL跌6.15%，CCL Mass跌6.14%，CCL(中小型單位)跌5.99%，九龍跌5.66%，港島跌5.21%。