新界北新市鎮規劃曝光　涉1175公頃　擬建口岸商圈、新興產業基地

發展局就新界北新市鎮及馬草壟的發展向立法會提交文件，指出新界北新市鎮總發展面積預計可達1,175公頃，是北都面積最大的一個新發展區，佔整個北都約3,000公頃新發展土地超過三分之一，預計需時約20年或更長時間分階段推展。



局方建議，首先推展206公頃的「優先發展區」，考慮到公營房屋並非新界北新市鎮的首要實施重點，當局建議先行發展香園圍地區，包括口岸商住區、企業園和大學教育城，以推動口岸經濟，發展新興產業，以及培育高端人才。



優先發展區內31%用作產業用途、教育佔19%

文件指出，建議新界北新市鎮「優先發展區」的31%面積，即64公頃將用作產業用途，專上教育用途佔19%，預計新增住宅單位可達17,000至19,000個，新增人口達45,000至49,000個。

區內將建香園圍口岸商住區和企業園，充分利用現有的口岸設施以及道路基礎設施（如香園圍公路），優先發展香園圍口岸商住區和香園圍企業園，提供與口岸相關的經濟活動（如商貿、零售、個人服務等）和新興產業（如現代物流業、食品相關用途、先進建造業和先進製造業），為新界北新市鎮的發展定位建立基礎；亦會建立以私人住宅為主（約12,000 至 13,000 個單位）的社區，並配備社區設施。

大學城周邊建約6000伙私樓

大學教育城將位於優先發展的香園圍口岸地區以南、打鼓嶺一帶，有關的專上院校可跟北都的產業及經濟用途互動協作，並深化與大灣區城市在專上教育相關領域的合作。 大學教育城 用地除可用來興建校舍，還可提供學生宿舍予不同院校的學生；局方建議在大學城周邊提供約 5,000 至 6,000 個私人住宅單位，增加師生的住宿選項。

發展局指出，餘下約960公頃的發展用地屬中長期的發展計劃，可考慮分批推展，優次按實際情況檢視。其中，恐龍坑及文錦渡管制站附近地區，主要為建造公用設施，以及為口岸經濟、先進建造業、綠色產業等提供用地。坪輋、打鼓嶺及皇后山地區主要為房屋及文化體育設施提供用地。至於羅湖南地區，主要提供房屋用地。

至於馬草壟的規劃，當局指會以私人住宅為主，新增住宅單位可達9,800至10,700個，並提供休憩及配套設施，並建議保留現時的馬草壟溪。

發展局計劃在下月中旬展開兩個月的公眾參與活動，會因應意見，進一步深化有關土地用途建議，進行相關技術評估或工程設計，以制訂新界北新市鎮及馬草壟的建議發展大綱圖。因應工程開展，預計首批受新界北新市鎮和馬草壟工程影響的居民或作業者，將分別在2028年和2027年左右需要遷離。