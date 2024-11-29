北都意向書｜​會德豐地產：北部都會區是2025年發展核心之一

北部都會區發展計劃被視為政府其中一個重點發展項目，政府今日（29日）亦安排企業進行考察。會德豐地產表示，集團副主席兼常務董事黃光耀亦有出席由財政司司長陳茂波率領的實地考察。



至於，同日下午亦會在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄見證下，與發展局簽署合作意向書，全力支持北部都會區發展。合作意向書由財政司副司長黃偉綸與財務總監徐耀祥簽署。



會德豐地產：北部都會區是2025年的發展核心之一

會德豐地產表示，北部都會區是會德豐地產2025年的發展核心之一，將發揮自身市場力量，並運用過往發展新市鎮的經驗，打造高品質古洞住宅項目。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦有出席由財政司司長陳茂波率領的實地考察。

又指，集團一直積極參與香港各項公私營房屋項目，並將此經驗延伸至北部都會區。在公營房屋方面，公司將全力推進兩個位於大埔林村的「土地共享先導計劃」，連同今年已入伙的大埔「樂善村」過渡性房屋項目，累計提供的公營單位佔2023年全港總房屋供應約21%。