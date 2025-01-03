黃竹坑海盈山下周加推新價單　農曆新年前展開新一輪銷售

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，今日（3日）開放現樓示範單位予公眾參觀，項目最快於下周加推新價單，預計於農曆新年前開售。



嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目已進入現樓階段，今日首度開放示範單位予公眾參觀，最快於下周加推新價單，預計於農曆新年前開售。項目至今已累沽58伙，合共套現1.2億元。

海盈山累沽58伙、套現1.2億

盧永俊透露，新加推的單位將包括過往未推出過的兩房及三房戶型，售價方面將以市價推出。當被問及售價會否較之前的價單有所調整，他指由於每個單位的坐向及景觀均有不同，所以不能直接比較。

黃竹坑海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。其中第4A期涉及432伙，項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。預計關鍵日期為2025年5月15日。