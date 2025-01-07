美聯:賣地供應連跌3年　本財年僅8340伙　創政府主動推地15年新低

發展局今日公布本財政年第四季(2025年1月至3月)賣地計劃，住宅官地、市建局項目及私人重建項目合計只有1,100伙，較第三季公布的2,200伙大減一半，令本年度賣地計劃合共僅可建約8,340個單位，佔全年目標約63%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，本財年賣地計劃可建單位數目連跌3年，不單比起去年大減約45.9%，比起19/20年度的12,198伙低位更跌超過3成，創自政府於2010/11年開始主動推地以來的15年新低。反映政府審時度勢，在短期供應多之下，減少賣地是合適的做法，亦有助增加市場的信心。



↓↓每財年度私人房屋土地總供應量↓↓

賣地少的同時，新申請預售樓花同時亦創自2013年後的11年新低。據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，12月份只有西半山醫院道7號(62伙)新申請，令去年新申請預售樓花私人住宅單位最終只有7,059伙，較2023年8,148伙減少約13.4%，創自2013年後的11年新低。事實上，即使連同資助出售房屋合計，去年新申請單位亦只有約10,059伙，同樣創11年新低。相信因貨尾存量持續高企，發展商明顯放慢將旗下樓盤申請預售樓花步伐，導致近2年新申請數字大減。

↓↓每年新申請預售樓花的住宅單位數目(包括私人及資助出售房屋)↓↓

隨時可銷售的新盤單位數目超過3.8萬伙

雖然去年新申請預售樓花單位及本年度賣地同創新低，但目前貨尾量仍處較高水平，連同已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位，短期供應足以應付需求。據美聯物業研究中心資料顯示，截至去年底，累積貨尾量錄約21,674伙，連同已批出預售樓花同意書但尚未發售的私宅單位約16,493伙合計，即隨時可銷售的新盤單位數目超過3.8萬伙。