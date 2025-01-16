羅守輝8.8億沽尖東明輝中心商場　香港城市大學承接

由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝持有、位於尖東加連威老道94號的明輝中心零售基座，落實以8.8億元沽出，新買家為香港城市大學。值得留意，該商場疫情前的意向價約27億元，而在去年放售時，市場估值也高達16.8億至19.2億元。以最新市傳成交價約8.8億元計算，較高峰期叫價27億元，大劈價67%。



據資料顯示，上述明輝中心零售基座物業以8.8億元沽出，新買家為香港城市大學（CITY UNIVERSITY OF HONG KONG）。該物業為一座地庫至三樓之基座商場，物業鄰近港鐵尖沙咀站、尖東站及紅磡站。商場佔地共7層，批核之建築面積共約90,222平方呎。物業將以交吉形式出售。

該物業基座商場佔全幢明輝中心的不分割份數超過50%，每層樓面面積約10,316至14,477平方呎。地庫至3樓之業主擁有絕對自主權更改變動此7層的間格及用途。

尖沙咀加連威老道94號明輝中心零售基座。（第一太平戴維斯提供相片）

曾斥2.3億翻新物業 設觀光升降機、大型LED顯示屏

此外，業主於2017至2020年耗資逾2.3億元為物業翻新，除設有全新子彈觀光升降機及高清玻璃幕牆外，更裝有三枚大型LED顯示屏及六塊廣告牌，為物業帶來廣告效益。

業主於疫情前的意向價約27億元，2023年5月份推出放售時，市場估值為16.8億至19.2億元。