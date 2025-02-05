美聯黃建業︰小陽春延緩來臨　惟難重返高峰　倡放寬投資移民門檻

新年伊始，美聯集團暨美聯工商舖今日（5日）舉行2025新春團拜。美聯集團創辦人、主席及執行董事黃建業預計，今年2025年樓市價跌幅將收窄，成交量可達7萬宗，整體表現料平穩發展。



美聯集團創辦人、主席及執行董事黃建業表示，樓市過去幾年表現疲弱，住宅物業下跌3至4成，工業下跌6至7成，寫字樓下滑7成跌幅最傷。當中住宅物業表現較為硬淨，因有內地資金支撐，他相信香港融入大灣區是勢在必行。

美聯多名高層今日舉行蛇年團拜活動。（蔡偉南攝）

以5招應對逆境

而公司亦成功靠5招重組面對逆境，當中包括提拔年輕同事管理層、採用精英制、突破原有生產圈、加大網上投資活動，以及減少開銷。

黃建業認為，雖然本港樓市小陽春會出現，但相信會較遲出現，預料本港2025年樓市走勢會平穩發展，跌幅會收窄，但暫時難以回復2021年時高位。

黃建業（後排中）預料，今年香港樓市整體成交量達7萬宗。（蔡偉南攝）

展望2025年成交量料可達7萬宗，惟整體樓價跌勢仍需要視乎經濟發展、市民入市信心，以及即將推出的財政預算案。

倡物業入伙後才收印花稅

另外，黃建業又指政府若想撇除財赤就不能落後於形勢。他建議政府在今年的財政預算案，可以推出更多振奮樓市的政策，包括放寬現時投資移民物業需達3，000萬元以上的門檻，以刺激更多資金入市，同時可考慮讓住宅物業入伙時才收物業印花稅。