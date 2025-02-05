Ken Sir呂宇健再FULL PAY掃貨　兩日斥883萬買荃灣中心3伙細價樓

物業投資者再次大手掃貨！Ken Sir呂宇健最新於過去兩天（2月3日及4日）斥資合共約883萬元買入荃灣上車盤荃灣中心3伙細價住宅單位。翻查過去兩周，呂宇健已累積買入5伙住宅單位，合共斥資2,565萬元，全數均為FULL PAY入市，成為近期市場最積極入市的投資者。



荃灣中心樓價三球收租5厘、料容易甩手

Ken Sir呂宇健回覆《香港01》確認上述連環入市荃灣中心個案，他表示，該批單位同樣用作短炒，預計會提價10至20%放賣。他又表示，新近買入的荃灣中心，成交價普遍介乎三球，不過收租可達每月1.1萬至1.2萬元，租金回報約5厘，因此相信很容易可以甩手沽貨。

他又補充，若提價一成至兩成，依然很容易可找到下手接貨新買家，因為該類細價樓可以借九成，即入市成本最平只需要樓價一成，大約30多萬元。

未來3年睇跌 「無理由等佢跌到盡才去入市」

對於有市場意見質疑他睇淡但又入市掃貨，呂宇健就回應，個人認為未來三年大方向都是向下跌，不過認為近期買入的單位全部均是低水貨，相信可減低風險，又強調有短期值博率。又直言「自己係睇樓價跌，但無理由等佢跌到盡才去入市」。

短期目標10伙、總預算超過半億元

他又表示，目標是短期內買入10個住宅單位，總預算大約5,000萬至6,000萬元。主要買一些樓價300萬元以內、印花稅低至100元的單位；同時會留意樓價逾1,000萬元至2,000萬元的單位，不過就要視乎是否大幅低於市價。

荃灣中心。

兩伙荃灣中心成交價低於三球 印花稅僅100元

據了解，上述最新由呂宇健買入的3伙二手住宅單位，全部均位於荃灣中心，其中兩伙成交價均低於三球。作價最平為荃灣中心5座中高層D室，實用面積324平方呎，成交價280萬元，呎價8,642元。該單位網上銀行估價約317萬元。原業主1998年買入價98萬元，單位升值約182萬元或1.86倍。

至於另一伙為荃灣中心17座高層E室，實用面積329平方呎，成交價288萬元，呎價8,754元。該單位網上銀行估價約337萬元。原業主2010年買入價132.8萬元，單位升值約155.2萬元或1.17倍。

荃灣中心374呎作價315萬 銀行估價364萬

餘下一伙為荃灣中心19座中層H室，實用面積374平方呎，成交價315萬元，呎價8,422元。該單位網上銀行估價約364萬元。原業主2011年買入價185萬元，單位升值約130萬元或72%。

西九龍豪宅擎天半島。(資料圖片)

博小陽春短炒擎天半島、料提價15%放盤

事實上，Ken Sir呂宇健近半個月頻頻入市，如近期在年廿九（1月28日）斥資1,385萬元FULL PAY買入擎天半島一伙中層銀主盤。該單位為擎天半島6座中層戶，實用面積632平方呎，成交價為1,385萬元，呎價約21,915元。呂宇健早前指，預計稍後樓市出現小陽春後，將會提價至1,600萬元放盤，提價幅度大約15%。

1月中開始部署短炒 斥297萬購荃德花園細價樓

至於在今年1月中，他則開始部署短炒，斥資297萬元買入荃灣荃德花園一伙細價樓作短炒投資。該荃德花園單位為C座中層B室，實用面積約340平方呎，兩房隔間，成交呎價約8,735元，成交期僅約兩個月。