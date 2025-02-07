美聯：短期供應充裕　未售樓花、累積貨尾合共3.86萬伙

據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，1月份只有柴灣海德園第一期1個項目獲批預售樓花，涉及592伙，打破去年12月私宅「零」獲批的悶局(當時只有安禧街22號一個資助出售房屋項目)。連同柴灣項目獲批一併合計，令目前已批出預售樓花同意書但尚未發售的私宅單位錄15,472伙，數量比起去年12月16,493伙回落約6.2%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，但由於目前貨尾量仍然高企，今年1月底累積貨尾量共錄約23,121伙，較去年12月底21,674伙按月回升約6.7%，連同上述已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅單位合計，即隨時可推出市場的新盤單位達3.86萬伙，按月微升約1.1%。



據統計，無論貨尾量抑或已批預售樓花但尚未發售單位均以九龍區(包括將軍澳及西貢)佔最多，該區隨時可推出市場的新盤單位接近2.2萬伙，佔約56.7%；新界區則錄約1.1萬伙，佔約28.6%；餘下約14.6%為港島區(包括愉景灣)。

1月新申請預售樓花錄987伙 創3個月新高

至於新申請預售樓花同意書方面，1月份共有4個住宅項目，共涉及987個單位，比起去年12月份僅62伙大增約14.9倍。項目包括黃竹坑港島南岸第6B期(154伙)、啟德承豐道16號(416伙)、元朗錦泰路18號(327伙)、粉嶺上水市地段第290號(90伙)。

↓↓每月新申請預售樓花的住宅單位數目(包括私人及資助出售房屋)↓↓