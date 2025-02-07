中原：2024年私樓落成量達24261伙 創20年新高
撰文：蔡偉南
出版：更新：
去年多個新樓盤入伙推高私樓落成量。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年私人住宅落成量達24,261個，按年急升75.1%，是創2004年26,036個後的20年新高。2024年落成的私人住宅，截止於同年第4季有約五成單位尚未售出。
而隨著撤辣，息口回落等因素，樓市氣氛好轉，成交增多，2024年落成一手售出比例回升。惟數字仍為近11年次低，並連續2年不足五成，現樓銷售進度仍然略嫌落後。
據中原數據，以往2014年至2021年，每年第4季同年落成的一手售出比例平均近八成，2018年更曾經更高見接近九成，達87.2%。但近三年售出比例持續偏低，由早年平均約八成，降至2022年的66.6%，2023年更進一步跌破五成，只有47.4%。2024年雖回升至49.8%，但仍少於五成水平。
因為發展商傾向銷售遠期樓花，加上2024年落成量大增，所以導致現樓貨尾積壓問題未能改善。2025年農曆新年長假後，發展商積極以低價促銷新盤，相信貨尾銷售亦同樣加快，惟已落成單位消化需時，相信短期現樓一手售出比例維持偏低水平。
與梁振英「筆戰」 施永青：點敢挑戰領導人 日日幾千萬人鬧我梁振英施永青隔空辯住宅供應 何永賢：不宜以落成量當做供應量住宅供應量爭議｜施永青回應梁振英五問：當然有動機 但非為佣金今日再五問施永青指政府誇大住宅供應量 梁振英：為多賺佣金？質疑施永青指政府誇大住宅供應理據 梁振英：罔顧事實、錯得離譜
截止於2024年第4季的統計，2017年至2024年的近八年落成私人住宅，累計待售單位合共達25,483個，包括8,866個未推售單位及16,617個貨尾單位，當中近一半為2024年落成的待售單位。
2024年落成私人住宅有24,261個，其中未推售單位4,978 個，貨尾單位7,191個，合共待售單位12,169個，待售單位佔全年落成量達50.2%，售出比例只有49.8%。
業主半年前買青衣新樓三房 割價34%沽創屋苑最蝕 原來另有乾坤上月僅一新盤獲批預售樓花、太古海德園592伙 4盤新申請近千伙港島業主「住唔慣」 868萬蝕沽將軍澳天晉兩房 4年帳蝕一球90後夫婦鍾情花園洋房生活 1238萬買元朗加州豪園 上手微蝕2%走