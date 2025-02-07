啟德海灣擬現樓推盤　嘉華温偉明︰今年屬大賣之年　冀順利沽清

新年伊始，多家發展商公布新一年推售部署。由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣今日（7日）舉行團拜活動。



項目已獲入伙紙

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，啟德海灣項目正有序消化緊存貨，目前買家當中自住、投資比例佔各半，項目一期將於3月完工，目前亦已取入伙紙，預告會以現樓登場，又希望今年可以順順利利沽清。

目前該項目累沽227伙，平呎呎價約1.8萬元至1.9萬元。

他預料2025年表現有危有機，屬「大賣之年」，隨著中美關係出現有微妙變化，料屆時香港以獨特優勢定可收到紅利。如美國通脹受控，料加息壓力越嚟越低，可激活樓市經濟。

至於財務預算案方面，温偉明表示，政府可以提供稅務優惠，以利誘外地人投資，以提高庫房收入，期望政府可靈活處理財案，料會有驚喜。他續指當港人信心回升時，市場資金將會增多，資金再次流入樓市。

啟德海灣設15萬呎會所

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，項目亦有15萬呎園林會所，當中設3個大游泳池、設標準籃球場的運動館，以及6,000平方呎健身室等。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，預料今年整體樓市熱鬧、活躍。