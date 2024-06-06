啟德海灣加推108伙　折實均價21713元　入場費581.3萬起

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣昨日（6月5日）加推第3號價單，涉及108伙，折實平均呎價21,713元，入場費581.3萬起。



該批108伙戶型涵蓋一至三房單位，當中一房佔31伙、兩房佔68伙、三房佔9伙。價單定價為749.1萬至2,499.7萬元，扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，折實售價約581.3萬至1,939.8萬元。

啟德海灣。（蔡偉南攝）

較第2張價單貴約3.5%

參考第2張價單提供118伙，折實平均呎價20,988元，即是次第3號價單折實平均呎價較對上一張貴約3.5%。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目近月錄得的成交均為兩房單位，其中兩房連儲物室的海景單位受買家歡迎，為迎合市場需求，故推出第3號價單加推此類戶型。暫計項目累售86伙，套現逾8.4億元。