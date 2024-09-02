啟德海灣I最高折扣增至38.5%　個別單位減價2成　入場價460.7萬起

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第一期，今日（9月2日）公佈新增折扣優惠，當中指定50伙單位最高優惠折扣達38.5%，折實價460.7萬元起，折實呎價15,928至15,997元，個別單位最高減價2成，整批折實平均呎價為17,384元。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，是次為指定50伙單位新增樓價折扣，最高優惠率上調至38.5%，該批單位涉及16伙一房及34伙兩房戶型。

當中入場單位為2A座1樓N室，實用面積288平方呎，一房間隔，扣除折扣後折實價為460.7萬元，折實呎價15,997元。而最低折實呎價單位為2B座2樓G室，實用面積432平方呎，兩房間隔。折實價為688.1萬元，折實呎價15,928元。

個別單位變相減價兩成

以入場單位2A座1樓N室為例，單位售價為749.1萬元，在新增優惠前最高折扣為22%，即折實價為584.2萬元，現最新折扣增加至38.5%後，折實價為460.7萬元，變相減價21%。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，項目是次因應市況而調整售價，並直言屬「不計成本」，希望藉此推動市場。項目至今累售約90伙。