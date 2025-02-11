新世界鄭家純妻撐場！擲1486.9萬買北角皇都兩伙平台特色戶

新世界（0017）旗下北角新盤皇都再獲相關人士入市。新世界執行董事及主席鄭家純配偶葉美卿，今日（11日）分別以750萬元及736.9萬元出售北皇都兩伙連平台特色戶，共涉資1,486.9萬元，所得款項淨額擬用作集團一般營運資金。



成交為兩伙連平台連平台特色戶

上述兩伙單位分別為6樓B8單位連平台，屬一房間隔，實用面積為314平方呎，連87平方呎平台，以750萬元連停車位沽出。至於另一伙為6樓B9單位，屬一房間隔，實用面積306平方呎，連88平方呎平台，以736.9萬元沽出。

可獲多15%現金回贈共約223萬

據成交紀錄冊顯示，上述兩伙單位獲發展商提供最多樓價10%的「提前成交現金回贈」，以及樓價5%的「大手買家現金回贈」。換言之，今次葉美卿入市每個單位最多可獲15%現金回贈，即分別為112.5萬元及110.5萬元，合共約223萬元。

事實上，皇都近期不乏新世界相關人士買入，如新世界集團行政總裁黃少媚，斥資5,488萬元買入Noble Collection 典藏‧邸+高層A1單位，實用面積1,522平方呎，連同1個車位，成交呎價36,058元。

+ 1

曾以「買殼」形式買山頂道8號

翻查資料，鄭家純妻子葉美卿過往不時投資住宅物業，如在2021年12月底曾透過俗稱「買殼」的轉讓公司股權形式，買入山頂道8號一個相連單位，市傳成交價高達約4.5億元。由於採用「買殼」形式，當時節省達樓價30%的「辣招稅」、即慳稅約1.35億元。

而在2021年9月份，葉美卿則以約6,800萬元購入揚海4個單位，其中一伙揚海第1B座中層E室、兩房間隔，實用面積523平方呎，成交價1,580.4萬元。

新世界執行董事及主席鄭家純。

七年前曾斥1.29億買新世界柏蔚山5伙

此外，葉美卿過往也會買入新世界旗下項目的單位，如在2018年7月，她斥資1.29億元買入北角柏蔚山2座22至29樓其中5伙，北角柏蔚山2座22至29樓其中5伙，上月由關連人士購入，共涉金額近1.29億元，每伙成交價1,967.9萬至3,681.6萬元。