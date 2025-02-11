「師奶兵團」轉炒深井豪景花園遇滑鐵盧　4車位帳面共輸78萬離場

二手市場疲弱，向來有炒賣車位經驗的「師奶兵團」亦要損手離場。據了解，「師奶兵團」新近以166萬元深井豪景花園4個車位，每個作價40萬至42萬元，持貨3年帳面合共輸78萬元離場。



據資料顯示，深井豪景花園錄4宗車位蝕讓個案，涉及為1樓停車場157號至159號車位，以及166號車位，新近以40萬元至42萬元蝕讓沽出。

持貨3年 4個車位帳面共輸78萬

至於，原業主為投資者以公司名買入，料為早前買入豪景花園多個車位的「師奶兵團」。該批投資者在2022年以每個61萬元購入，持貨至今3年，是次每個轉手帳面蝕讓19萬元及21萬元，合共蝕讓約78萬元。

高峰期擁20至30個豪景花園車位

據知，上述「師奶兵團」過去亦曾炒賣天水圍及沙田的住宅車位，惟近年見豪景花園車位低水，加上印花稅成本只需100元，便大量買入豪景花園車位，高峰期持有20至30個車位，而且更會於短時間沽出，最快持貨2周內便會易手，但通常只會輕微賺數萬元，及後又再次買入新一批車位。