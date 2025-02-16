送澧手記 | 新起點：香港未來的藍海潛力 - 北部都會區

新的一年，先在此祝大家身體健康，事事順利。新的一年對我而言都是一個新的開始，「送澧手記」已面世一週年，在此多謝讀者過去一年的支持。未來「送澧手記」將會轉移陣地，最新在《香港01》平台與大家見面，筆者好榮幸新一年有新的開始。同時內容上，亦會更貼近香港未來着眼發展的北部都會區。希望可以為讀者帶來一個新的視野及認知去了解政府的政策、方案、以至可發展的方向，讓人人都可以了解香港未來的發展走向。



近年政府積極推進北部都會區的建設，多個發展區相繼動工並分期推行。筆者在過去二十多年的職業生涯中，曾有幸參與到各類型有關北都的研究，涵蓋蓮塘、香園圍口岸、新界北新市鎮、古洞南北、粉嶺北及新田科技城等。

事實上，筆者過去三年受打鼓嶺鄉事委員會委託，探討新界東北未來發展，同時審視具發展潛力的地區。我與團隊經歷數年深入規劃研究，馬不停蹄到海外及內地考察，與政商民幹部積極討論，並於2023年提出了一套全面並以未來北部都會區發展為出發點的《港深口岸經濟區概念規劃研究》，以及與 發展局於去年底公布的《新界北新市鎮和馬草壟的發展計劃》中大部份方案細節「英雄所見略同」。

尤其是在「宜居、宜業、宜遊、可持續及具活力」的願景和功能定位及角色上，考慮到口岸經濟推動整區的協同發展，筆者與當局對提高城市吸引度的想法相當一致，其中包括構建核心創新科技高等教育主樓群暨商住混合區、高新科技園暨高等教育延伸區、高新產業發展、低空經濟試驗田、新科技極限運動體育地帶等多個方面。同時，建議創新規劃模式；及推動公私營城鄉發展模式，實現城鄉共融。透過整合不同元素，這些規劃將為該區域帶來新的活力與機遇，打造訪客也可整天在該區進行不同類型經濟及旅遊活動的環境，讓社區民眾便利享受獨特經濟及文化風景綫。初步城市規劃只是第一步，如何精準對接市場需求、市場條件、微調規劃及實踐到位，將是未來致勝關鍵。

北部都會區是香港未來數十年的重中之重。筆者未來將會與大家一同探究北部都會區的相關議題及其政策因果，與讀者一同窺探這一片潛在的「藍海」領域。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理，註冊專業規劃師，前海合作區備案執業資格註冊城鄉規劃師，大學講師，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助政府、公營團體和不同大型私人企業，制定城市及產業發展策略。

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