預算案前瞻｜百億地王失蹤　專家:皇帝女唔憂嫁不再 倡改賣地模式

【財政預算案2025、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】香港樓市過往連續多年攀升，樓價年年上漲帶動政府不時出現過百億、逾千億元的地價收入。不過輝煌賣地成績近年不再出現，翻查資料，截至2月中，2024/25財政年度政府地價收入（賣地收入加上補地價收入）暫時約46億元，較原本預算地價收入330億元，僅達標約14%。



值得留意，在2023年2月份，當時財政司司長陳茂波曾指「憑過往經驗推算，未來數年的地價收入相當於GDP（本地生產總值）大概3.7%左右」。不過相關預測與目前最新市況出現大幅度落差，以2023年香港本地生產總值約2.99萬億港元作比較，今年2024/25年度的地價收入暫錄約46億元，僅佔2023年GDP約0.154%。



有測量師認為，以往土地買賣是「皇帝女唔憂嫁」，不過近年發展商意欲減弱導致多宗流標，甚至有成功拍賣批出的地皮，最終重新回到政府手中，反映情況逆轉。建議政府回到基礎市場原則，直言土地是需要宣傳、推廣，而未來發展北都更要積極吸納產業企業，需考慮引入免地價、稅務減免等措施，扶持產業發展。



本財年推4住宅地、1幅流標 地價收入暫錄46億、佔目標14%

資料顯示，2024/25財政年度期間，政府僅推出四幅住宅用地，其中一幅用作私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）的柴灣住宅地，在僅收一份標書的情況下流標。至於其餘成功沽出的3幅住宅地皮，全部均位於發展成熟的沙田區，不過成交價僅6.06億、6.19億、10.21億元，即合共僅為庫房創造逾22.4億元的地價收入。

甯漢豪曾指不能倚賴地價維持政府開支

至於計及其他補地價項目收益，估計本財年（2024/25年度）政府地價收入暫時僅僅只有約46億元，佔目標330億元僅約14%。事實上，發展局局長甯漢豪近期在1月份曾表示，因地產市道未完全恢復，需時回暖，認為現時情況屬於可理解的局面。而在1月初的賣地計劃中，她又表示「地價收益有高有低、不能倚賴維持政府開支」。

財爺曾料地價收入佔GDP3.7% 惟有大幅度落差

值得留意，在2023年2月份，當時財政司司長陳茂波曾指「我們亦憑過往經驗推算，未來數年的地價收入相當於GDP（本地生產總值）大概3.7%左右」。不過相關預測與目前最新市況出現大幅度落差，以2023年香港本地生產總值約2.99萬億港元作比較，今年2024/25年度的地價收入暫錄約46億元，僅佔2023年GDP約0.154%。

昔日地價收益數百億 曾連續4個財年逾千億

翻查樓市處於上升周期的地價收益資料，過往不乏成交價逾百億住宅地王，以及作價數百億元的商業地王，當時直接帶動政府每年地價收入高達數百億元，以至連續數年錄得逾千億元的地價收入。

恒基740.8奪中環美利道、新海濱三號商業地王最矚目

最誇張時段為2016/17年度至2019/20年度，連續四個財政年度的地價收入均超過千億元。其中2017/18年度地價收入高達1,648億元，為歷來最高水平，該年出現最貴地皮為啟德第1F區2號商業地，作價246億元，由南豐奪得並興建為現時大型商業項目AIRSIDE；同年也出現中環美利道商業地（現為超甲廈The Henderson）以232.8億元，批出予恒地（0012），反映當時兩幅商業地已為庫房貢獻478.8億元。

新地422億豪奪西九高鐵站上蓋商業地

而直至2019/20年度，當時最貴地皮為新地以逾422億元奪得的西九高鐵站上蓋商業地王。此外，該段賣地高峰期間，市場更出現多幅地價逾百億元的住宅地皮，進一步推高政府地價收入。

上一幅百億地皮已追溯至2021年11月

翻查近年地皮出售資料，對上一幅地價逾百億元的地王已追溯至2021年11月，為中環新海濱三號商業地王，以作價508億元批予恒地，而再上一幅則為同年5月份的銅鑼灣加路連山道商業地，以197.78億元批予希慎（0014）及華懋的合組財團。反映過去3年多已不再出現百億地王。

華坊：發展商投地意慾大減、多宗官地流拍

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，過往政府透過賣地收入創造重要財政收入，支持經濟發展。但在宏觀經濟環境轉變、樓市低迷以及投資氣氛疲弱等的不明朗因素下，發展商庫存增加，購入新土地開發項目意慾大減，導致2023年多宗官地流拍。

梁沛泓又指，政府及後暫時採用縮減土地規模的推售策略，穩著土地市場的氣氛。但在現有不明朗因素沒有出現大幅度改善下，未來政府的賣地模式需要求變，提高發展商的靈活性，例如靈活的付費安排，亦應重推勾地政策，讓有興趣的發展商可主動出擊。過往賣地收入佔政府收入接近兩成，但現時土地市場不振，並有著千億的財政赤字。未來政府的方向都需要保持財政審慎，在賣地以外開闢新財政收入來源。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，未來政府的方向都需要保持財政審慎，在賣地以外開闢新財政收入來源。

泓亮張翹楚：賣地模式需改變

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，目前政府賣地模式需要改變，如目前市場上正在討論在地皮拍賣加招標，又或參照內地掛牌形式賣地。不過上述做法也只是改變賣地形式。至於近年市場上討論可否讓發展商就地皮分期付款，或政府向發展商提供免息分期，他認為會產生不少問題，例如分期付款即政府未收齊地價，又反映地皮未完全落到發展商手中，會否影響銀行承做貸款的考慮？而免息分期支付地價，也等同減價行為。

張翹楚認為，以往土地買賣是「皇帝女唔憂嫁」，不過近年市場不時出現流標，甚至有成功拍賣批出的地皮，最終重新回到政府手中，反映市況不再。

「皇帝女唔憂嫁」不再 直言發展土地需要宣傳

對於昔日市況暢旺時，高地價地皮不時出現，導致地價收入高達數百億至逾千億元，張翹楚認為，以往土地買賣是「皇帝女唔憂嫁」，當時政府賣地是不用做宣傳，哪怕地皮位於新界、離島，都會有發展商想競投，只是地價高或低的問題。不過近年市場不時出現流標，甚至有成功拍賣批出的地皮，最終重新回到政府手中，反映「皇帝女唔憂嫁」不再。

因此，張翹楚認為官地市場已回到基礎市場原則，直土地是需要宣傳、推廣，例如北部都會區的發展，政府在2024年11月底也舉行「誓師大會」，透請85間企業分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，其後又就北都講解各區優勢功能及好處。

+ 2

倡向外招商引資發展北都

不過張翹楚認為發展北都需要處理數個問題，其中一個大問題就是「來來去去都是同一班發展商，沒有生水」。他認為，發展北都需要向外招商引資，不能認為近年香港或內地發展商減少投地導致流標，就認為海外資金沒有興趣發展北都，認為政府需要向外宣傳。

土地是載體、產業發展是主菜 倡免地價、稅務減免扶持企業

其次，他認為北都規劃完整，但不是純粹提供土地予地產商發展便算，因地產商強項在於興建建築物，惟片區發展是產業為主。因此他認為片區發展重點需要政府扶持，提供稅務優勢引入企業、人才公寓，強調「土地、物業是載體（盛載產業的載體），不是主菜」。

張翹楚又認為，85間簽署意向書的企業中，大部份是地產基建、銀行、通訊業等，從事產業發展的企業只佔少數，認為可吸納更多從事生物科技、電動車、電池產業等企業。政府或可考慮免地價批地予該類企業，設有特定年期內交稅的條款，並設稅務減免，例如「兩免三減」，即首兩年免稅、後三年減少稅款。