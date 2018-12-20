【美國加息】經絡料明年上半年銀行結餘跌穿500億　引發港銀加息

即使美國總統特朗普反對加息，美聯儲仍再加息4份之1厘，聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘。本港截至現時為止，未有香港銀行宣佈再次調升最優惠利率（P）。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓認為，是次美聯儲再次加息而香港銀行未有跟隨，或再次引發資金外流的問題。

全球加息放緩 明年港利率不超過3.5厘

劉指出，由於港美息差再度擴闊，套息交易頻繁，容易使港滙觸及弱方兌換保證，屆時金管局不得不出手買入港元以保衛匯率，但銀行體系結餘將進一步縮減。香港銀行儲備已由年初的1,800億元，下降至現時約763億元水平。她預料，明年的上半年銀行體系結餘將跌破500億元水平，比現時的763億元再減少34.5%，而為使利率正常化，屆時銀行將再加息，上調8份之1厘至4份之1厘。

劉圓圓預計，明年實際息口不會超過3.5厘，對供樓人士影響輕微。（經絡提供）

但她強調本港銀行仍然相當積極搶佔按揭市場的份額，除了調低按揭息率、現金回贈亦不斷加碼，相信未來低息環境仍會是大趨勢。故劉預計，明年香港即使跟隨美國的加息步伐，但本地經濟狀況仍然樂觀，相信每次加息8份之1厘至4份之1厘，年內實際息口不會超過3.5厘，對供樓人士影響輕微。

Hibor短期難下跌 H、P按平分春色

受年結及加息前夕的影響，1個月銀行同業拆息（Hibor）衝破兩厘後仍然不斷向上，今日（20日）Hibor仍達到2.36%，創下自2008年10月後的高位，她預料短期內下調至1厘附近水平的機會不大。

劉指出，使用拆息按揭計劃（H按）仍佔大部份，十月份共有50.8%的新造按揭人士選用，Hibor上升亦會令銀行的資金成本增加，因此相信未來銀行將會主力推銷最優惠利率按揭計劃（P按）以應付市場的變化，料短期內H按及P按的使用比例相若。