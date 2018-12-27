調查﹕逾半受訪者預期　未來半年樓價至少跌1成

星之谷按揭轉介有限公司委託香港大學民意研究計劃，今天公佈《香港市民對未來樓市走向》調查結果。數據顯示，超過一半（55%）受訪者認為未來6個月樓價會下跌，反映過去1年中美貿易磨擦，或持續影響本港樓市氣氛。

相信樓價未來半年下跌的受訪者當中，一半人（47%）估計跌幅為1成；5分1人（19%）猜測跌幅可能達2成；有1成人（10%）更悲觀地預測樓價較現水平，尚有3成潛在跌幅。

較少受訪者（16%）認為未來6個月樓價會上升。睇好樓市的人當中，29%展望樓價會升1成；23%認為會上升2成；只得少數牛氣衝天的市民（9%）認為樓市尚有3成潛在升幅。此外，有2成人（20%）認為樓價短期內不會有任何變化。

樓市觀望氣氛濃

調查亦顯示無論是業主還是無殼蝸牛，大部份人都是對樓市採取觀望態度，不敢輕易出手買樓或再買多1層樓。

有樓人士（33%）當中，超過八成人（84%）並未有打算再多買1層樓；無殼蝸牛們（66%）亦未有趁樓價調整機遇下考慮上車，當中逾7成人（72%）未有買樓打算，近5分1（21%）人要待樓價跌得更深，才會真正出手買樓，期望跌幅為2成至5成不等，當中希望跌3成的人士最多。