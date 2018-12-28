中原CCL指數連跌13周累瀉6.55%　黃良昇冀次季止跌予目標為160點

中原地產公布最新樓價指數，4個指數跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報174.37點，按周跌0.21%，連跌13周共6.55%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報175.81點，按周跌0.11%，連跌13周共6.94%。

CCL（中小型單位）報174.05點，按周跌0.18%，連跌17周共8.00%。三大整體指數齊跌13周，同樣為歷史最長齊跌紀錄。而CCL（大型單位）則報176.00點，按周跌0.37%，連跌3周共0.87%。今年全年來看，CCL升5.66%，CCL Mass升5.45%，CCL（中小型單位）升5.44%，CCL（大型單位）升6.79%。

向隅客回流 新界西樓價結束跌勢

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇相信，未來樓價走勢持續向下，但跌幅時大時小，有別於早前持續擴大的局面。2019年次季，CCL目標為160點兼且止跌。他指在居屋攪珠後，向隅客回流二手市場，帶動新界西樓價結束連跌趨勢。

新界西CCL_Mass報158.56點，按周升1.09%，結束9周連跌；新界東CCL_Mass報181.04點，按周跌2.00%，連跌17周共13.30%；港島CCL_Mass報182.36點，按周跌0.13%，跌幅持續收窄；觀塘凱匯掀起熱賣潮，九龍CCL_Mass報172.87點，按周微升0.03%，連升兩周共0.03%。