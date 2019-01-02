政府鐵腕打壓終於見效　新加坡樓市1年半以來首次下跌

世界多地政府都大力打擊樓市炒賣，希望讓樓價回到居民負擔得起的水平。其中一個「鐵腕」整治樓市的國家新加坡，2018年第4季樓價終於下跌，是6個季度以來首次。

全年仍升7.9% 8年以來最大升幅

新加坡市場重建局公布最新數據，2018年第4季私人住宅價格下跌0.1%，市區黃金地段樓價下跌1.5%。不過由於首3季升幅巨大，全年計樓價仍然上升7.9%，是8年以來最大升幅。

樓市下跌，主要原因是新加坡政府鐵腕整治。高緯環球新加坡研究主管Christine Li就指出，當地政府推出的樓市降溫措施，加上全球貿易摩擦和股票市場波動，均打擊了高端住宅市場。而黃金地段缺乏新式住宅落成，亦是樓價大跌的原因之一。

2013年見頂回落 2017年稍放鬆即反彈

新加坡政府一直大力打擊樓價升勢。在2008年金融海嘯之後，各國央行「印銀紙」令資產價格大升，當地政府就在2009年推出樓市調控措施，規定按揭借款人每月還款額不得超過收入的60%，同時徵收高額印花稅。

其後新加坡政府連番收緊收市政策，樓市於2013年終於見頂，一跌就是3年。

新加坡樓市在2017年中開始再次上升，政府要再次出手令樓市降溫，2018年第4季樓價終於回落。（路透社）

2018年中再收緊政策 大幅提升買家印花稅

2017年新加坡政府稍為放鬆樓市政策，樓價即時大升。到了2018年7月，當地再次收緊政策，新加坡公民購買第二套住宅，額外買家印花稅由原先的7%上調至12%，購買第3套以上則一律要繳交15%買家印花稅，較之前的10%大幅提升。外國人買樓，則要繳付20%額外買家印花稅。

政府發出明確訊號：我們是會干涉市場

新加坡政府一直堅持要控制樓價，2017年調整措施時就指出，在利率上升和樓市供應強勁之下，如果不出手控制，樓價一味上升，最終可能會導致市場出現不穩定的回調。

該國國家發展部部長Lawrence Wong就曾表示：「讓我們明確說明一點，那就是政府不能也不會對樓市周期採取不干涉的態度，因此，當我們干預市場時不應覺得意外，因為這是我們的方式和態度。」