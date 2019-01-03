內地客正撤出海外樓市　包括豪宅、商廈、酒店及其他市場

踏入2019年，澳洲及新加坡均公布樓價下跌的消息。有報道指，曾經是全球樓市上漲主要推動力的內地客，正在撤出全球樓市。

大約每1元購入物業 就有5元沽出

《華爾街日報》引用Real Capital Analytics數據報道，2018年第3季，中國企業和其他機構投資者出售了2.333億美元歐洲酒店、寫字樓和其他商業物業，但只買入5,810萬美元的歐洲房地產。

至於美國市場，中國投資者出售了超過10億美元房地產，只買入2.31億美元。

內地客炒起不少地方樓市，溫哥華是其中一個炒風最熱的地方。（路透社）

難以「借平錢」 甚至難以借用按揭

如以現金流計算，2017年中港兩地用於購買物業的資金，佔跨境資本流量的17%，而2018年首3季已降至10%。

2014年起內地客高價搶樓，最主要的原因是可以「借平錢」。然而內地近一兩年收緊信貸，部份地區例如澳洲亦收緊按揭貸款，借錢變成難事。高緯環大中華區研究主管James Shepherd就指出，現在大部份中國投資者無論去到哪裡，都很難借貸。

人民幣貶值礙海外買樓 加息亦打擊購買力

除了按揭難，亦有分析指涉及人民幣等多項因素。

《華爾街日報》就引述分析師表示，2018年人民幣兌美元貶值了5.7%，有分析師指出2019年人民幣貶值的趨勢未必會改變。

此外，北京為了確保人民幣匯率穩定，並未放寬民間資本到海外投資的規定。

此外，機構投資者一般會在加息時拋售物業，轉買債券，美國加息周期開始，沽樓亦是慣常決定。有分析師表示，上述原因令到內地客近期轉買為沽。

而Real Capital高級主管Tom Leahy指出，內地客拋售海外商業物業，「更大程度上與內地政府有關，而非市場環境」。

部份內地客比例不算高的地方例如倫敦，在內地客撤出樓市的同時，已經有韓國及新加坡客填補缺口。（路透社）

內地客轉去投資「一帶一路」沿線工業物業

不過，各地海外樓市有很大差別。原來在不少歐洲市場，中國投資者還只是佔很小部份。Real Capital指出，在倫敦等地，韓國和新加坡的投資者已經填補了部份內地客撤退的缺口。

目前仍然活躍的內地客，主要投資於「一帶一路」沿線地區，目標多為工業物業等經濟規劃地產。