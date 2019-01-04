中原三大樓價指數微升　終止13連跌　CCL去年全年升5.7%

中原三大樓價指數微升！中原城市領先指數CCL報174.49點，按周微升0.07%，結束13周連跌。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報175.99點，按周微升0.1%，結束13周最長連跌。CCL(中小型單位)報174.22點，按周微升0.1%，結束17周最長連跌。CCL(大型單位)報175.87點，按周跌0.07%，連跌4周共0.94%。

以正式買賣合約日期計，2018年全年CCL升5.74%，CCL Mass升5.56%，CCL(中小型單位)升5.54%，CCL(大型單位)升6.71%，港島升5.61%，九龍升5.95%，新界東升4.82%，新界西升5.44%。

新界西樓價反彈2周升1.72%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周四區樓價三升一跌，是11週以來再現。反映居屋攪珠後第二周，向隅客回流二手市場，加上觀塘新盤凱匯熱賣，刺激樓價終止連跌。其中新界西樓價於上周終止9周連跌，並率先反彈2周。本周新界東樓價終止17周最長連跌紀錄。CCL﹑CCL Mass﹑CCL(中小型單位)三大整體指數亦結束13周最長連續齊跌紀錄。預期樓價走勢持續向下調整，但將由連跌進入反覆下跌階段。2019年次季，CCL仍然以160點為目標。

新界西CCL_Mass最新報159.55點，按周升0.62%，連升2周共1.72%。新界東CCL_Mass報181.06點，按周微升0.01%，結束17周最長連跌。港島CCL_Mass報182.43點，按周微升0.04%，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報172.59點，按周跌0.16%，結束2周連升。顯示觀塘凱匯首輪開售，搶去同區二手購買力，影響九龍樓價回軟。