長實擬改建嘉湖海逸酒店成住宅　萊坊林浩文：每呎至少賣1.4萬

長實集團（1113）向城規會申請，將位於天水圍的嘉湖海逸酒店，改建為兩座樓高53層的住宅大樓，並擬放寬總樓面面積限制，預料可提供5,000個單位，同時亦會保留在酒店平台的置富嘉湖商場。

根據城規會文件顯示，嘉湖海逸酒店會改建成兩座住宅大廈，每座分別樓高53層，包括2層地庫及1層空中花園，平台原有的商業部分，包括置富嘉湖第一及二期則予保留。另外，現時酒店總樓面面積為13.5萬平方米，申請人亦冀將總樓面面積放寬限制至185,571平方米，即近200萬平方呎。

嘉湖海逸酒店申請改建為兩座53層高的住宅大廈。（城規會文件）

申請人指出，重建為住宅發展符合政府近期增加住宅樓宇供應，及善用土地的政策，方案可有效善用土地資源。申請人又稱，擬議發展可與區內的私人住宅項目進一步改善當區公私營房屋人口比例，並可運用建築特色及獨特建築外形設計，令項目成為區內地標。

林浩文：申請有望通過 回報比做酒店好

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，改建符合政府近期積極增加住宅供應的政策，亦可擴充長實在區內的版圖，相信項目鄰近輕鐵站，亦有商業配套，適合重建成住宅項目，回報亦會比做「酒店」為多。

林浩文續指，香港現時建屋土地不足，上述發展方案能更有效地善用土地資源，雖然預料有關申請有機會通過，但發展商仍要「補地價」，再加上建築期，估計約4至5年後才能推出市場，落成後住宅每呎售約14,000元起。