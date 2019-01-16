去年本港私宅轉手　近半獲利1倍或以上　這三大屋苑「最賺錢」

去年本港樓價一度屢創新高，雖然下半年開始樓市轉勢，多區錄得劈價成交，惟據利嘉閣最新數據顯示，去年每宗私人住宅轉手平均賺幅連升兩年，錄得88.5%的歷史新高，按年大升10.3個百分點。

嘉湖山莊成「大贏家」

利嘉閣指，去年大部分時間樓價均持續造好，獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅成交，由2017年的46.3%，按年升3個百分點至去年的49.3%，共涉及13,719宗。

若以屋苑計算，嘉湖山莊、愉景灣及日出康城，在去年分別錄得512宗（獲利比率99.6%）、354宗（99.7%）及311宗（99.7%）獲利登記，成為2018年擁有最多轉售獲利個案的三大屋苑。

另外，嘉湖山莊每宗轉手個案，平均賺幅更高達136.9%，成為榜內「一哥」，第二及第三位分別是新都城（121.2%）及黃埔花園（114.7%）。

帳面獲利個案佔比達98.9%

至於土地註冊處資料顯示，去年全港27,845宗已知上一手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共27,541宗，佔比達98.9%，亦創下近3年高位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，樓價在首季甚至次季仍然偏淡，部分心急的業主沽貨，獲利比率或會受到影響。市況逆轉下，平均每宗賺幅將會受壓。