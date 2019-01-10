史上最少！去年二手居屋登記僅3887宗　成交均價則升穿「5球」

二手居屋門檻較低，往往受到上車客追捧，但去年下半年樓市轉淡，加上政府推出52折新居屋影響，二手居屋交投量亦近乎停頓，拖累去年全年表現。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據土地註冊處資料，2018年全年二手居屋僅錄3,887宗買賣登記，較2017年的4,486宗再跌13%，並且是自1996年有紀錄以來最少。

不過，他指出，去年居屋成交總值按年僅下跌1%至約196.42億元，仍屬有紀錄以來次高。而去年每宗居屋二手買賣平均成交金額約505.3萬元，均價全年仍錄得約14.6%升幅，並創出歷史新高。

500萬以上物業的註冊量急增

從各樓價分類中得出， 2017年居屋成交較集中在價值300萬至499萬元之間，但去年已上移至400萬至599萬元之間，反映了去年樓價整體上行趨勢。價值500萬元至599萬元及600萬元或以上的樓價組別，按年更上升45%及1.32倍，至1,190宗及790宗，成為逆市奇葩，印證居屋有價有市。

去年最矚目的二手居屋為富榮花園的1065萬元的成交，該單位實用面積約592平方呎，打破歷來二手居屋最高價登記紀錄。（林樂謙攝）

去年最熱賣居屋為​屯門兆康苑

2018年十大活躍成交屋苑當中，共有5個屋苑登記量報跌，跌幅由8%至19%不等，其中九龍灣麗晶花園去年錄85宗買賣登記，按年大減19%，跌幅最為顯著，惟成交總值按年減少僅1%至4.73億元。

至於上年最熱賣的居屋為屯門兆康苑，期內錄111宗成交，總值約5.17億元。而在去年所有登記個案當中，按最高成交總值計算，以大角咀富榮花園17座中層A室的1,065萬元成交最為矚目，上述單位實用面積約592平方呎，呎價約17,990元，打破歷來二手居屋最高價登記紀錄。

料今年二手居屋註冊量續創新低

陳海潮認為，若今年逾6,500伙新居屋推出市場，勢將凍結大批購買力，相信會對二手居屋造成一定影響，而且其他資助房屋及私樓上車盤推售亦會與部分二手居屋客源重疊。另外，中美貿易戰事態發展亦相當關鍵，即使每年2,500個「白居二」配額恒常化，惟估計實質買家只會選擇「吼位」執平貨，取態會較為審慎，故料2019年全年居屋登記量維持在4,000宗以下的低位徘徊。