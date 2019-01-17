【百億跑道地】啟德區維港海景住宅地明截標　市場估最貴值130億

鄰近地標啟德郵輪碼頭，並享正面維港海景的啟德第4C區3號地盤，將於明日（18日）截標。市場估值介乎104億元至130億元。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指，地皮擁有全「維港」景，惟缺點是交通及生活配套不足，預料約7至10個發展商入標，樓面地價每呎約1.6萬至1.7萬元，地皮估值介乎104億至110億元，有望成「全海景百億地王」。

萊坊料開售呎價2.9萬元起

他又相信，中標發展商亦肯定會以「維港景」豪宅的級數去發展，以中小型單位為主，再加上部份大單位及「特色戶」。估計落成後每呎賣2.9萬元起，總投資成本約160億至180億元。

林浩文指地皮擁有全「維港」景，惟缺點是交通及生活配套不足，預料約7至10個發展商入標。（資料圖片）

美聯：地皮估值逾123億

美聯測量師行董事林子彬預料，地皮受市場矚目。雖然近期發展商以較低價推盤，但這類優質市區海景地皮實在極為罕有，故料吸引大型發展商及財團垂青，呎價更有機會創出跑道區內新高。若以每呎樓面地價約1.9萬元計算，估值可達到約123.2億元。

中原：有力問鼎「地王寶座」

中原測量師行執行董事張競達認為，啟德區擁大型基建及沙中線概念，發展潛力優厚，相信可吸引發展商合組財團競投，估計地皮每呎樓面地價可高達1.8萬至2萬元，總值約116.8億至130億元，有力問鼎「地王寶座」。但地皮最終造價，要視乎接獲的標書數量多寡，標書愈多，造價應愈高。

九龍啟德第4C區3號地盤的新九龍內地段第6551號的用地，將於本周五截標。地皮地盤面積約為11.8萬平方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別約為38.9萬平方呎及64.9萬平方呎。