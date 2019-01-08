房協、房委會啟德建3600伙資助出售單位　鄰近港鐵啟德站宋皇臺站

政府去年公布將9幅私樓用地撥作公營房屋，其中6幅位於安達臣道石礦場，3幅位於啟德。 根據房協及房委會向九龍城區議會提交的最新資料，啟德2B區1號及2號用地，將分別撥予房協及房委會興建資助出售房屋，兩個地盤可提供4座40層高的住宅大樓，合共提供3,600個單位。兩個地盤均位於沙中線啟德站及宋皇臺站之間，交通方便。此外，啟德1E區1號將會批予房協作重建真善美村安置用途，提供約2,050伙。 按照兩個機構估計，現時的發展計劃，啟德發展區公營房屋工程預計分別於2020至2022年展開，並分別於2024至2026年完工。

啟德2B區1號及2號用地，將分別撥予房協及房委會建資助出售房屋。（資料圖片）

各提供2座住宅大樓 合共3,600伙

房協及房委會提交區議會的文件顯示，啟德2B區1號及2號用地，將分別撥予房協及房委會建資助出售房屋。兩個地盤面積為1.38及1.2公頃，分別可提供兩座約40層高的住宅大樓，各自可提供1,800伙單位、預計每一項目居住人口約為5,000人。

同時，分予房協的2B區1號地盤，除了會建住宅大廈外，亦會提供兩座2層高的零售大樓；而房委會的2號用地將會提供一座2層高的零售大樓。

啟德2B區1號及2號用地將建資助出售房屋，地盤分別位於啟德站及宋皇臺站之間。（九龍城區議會文件）

僅少數高層單位或可望海

今次房協及房委會各自分得啟德2B區的兩幅地，相關地盤位於龍津石橋遺跡保育長廊附近。

不過，雖然啟德區鄰近維港，但由於2B區非位於舊跑道區，與海邊有一定距離，加上前方土地將興建體育城及酒店，預料只有部分高層單位有機會用海景。

然而，兩個地盤均位於啟德站及宋皇臺站中間，料日後沙中線通車後，入伙居民可享交通便利的優勢。

啟德1E區1號地皮會用作重建真善美村安置用途，而地皮因鄰近公共屋邨啟晴邨，享有景觀及位置相對較遜色。（資料圖片／李澤彤攝） 重建真善美村地盤 鄰近啟晴邨 至於啟德1E區1號地皮將會撥予房協，並興建近2,050伙單位，地盤面積1.71公頃，以重建真善美村，預料可容納5,800人。地盤將建五座約30層高的住宅，並提供一座約4層高的零售及附屬設施大樓。 該地盤與房委會公屋屋邨啟晴邨相鄰，另一面則面向太子道東馬路，以及新蒲崗彩頤花園，料單位入伙後，將以樓景為主。

七幅公營房屋發展地將提供1.26萬伙

文件又指，另外啟德四個地盤，分別為2B區3號、4號、5號及6號地皮，將分予房委會建屋，分別提供6,920伙住宅單位。

連計上述四個地盤，全部七幅公營房屋發展用地，將會提供12,570伙單位，預計人口將達35,100人。