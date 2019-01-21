中原測量師行憂私樓供應最快2年後斷層　供應量或跌穿1萬伙

本港土地短缺問題持續，住宅供應亦即將面臨挑戰。中原測量師行執行董事張競達表示，今年新盤供應集中來自2016年所推出的地皮，坦言發展商可能擔心樓市向下，預售樓花速度加快，而2017和2018年政府賣地的樓面面積大幅下降，擔憂中短期住宅供應將在2021至2022年供不應求，預計屆時私樓供應量有機會跌穿1萬伙。

張競達續稱，若經濟沒有出現問題，住宅供應將出現斷層，樓價繼而向上，故支持「明日大嶼」項目﹑提高新界地住宅密度，以即時增加供應。同時指出須訂立長遠土地儲備，不止滿足最低需求，更有利於改善社區環境及住房素質。

料本港樓市2月反彈

至於樓市表現，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，今年開始不久，有見中美兩國釋出善意，加上美國加息速度放緩，本港即使明年跟加1至2次息，息口仍低於3厘，供樓平過租樓的情況持續。

他指上述利好消息出現後，本月至今一手成交宗數1,470宗，預計本月底一手可達2,200宗，二手則超過3,500宗。

陳永傑認為雖然樓價仍然向下，中原CCL指數已連跌2周，但本月成交宗數已是「小陽春」。他相信會由「量變到質變」，農曆年後市況會轉旺，料中原CCL指數今年2月跌至168點後反彈，整體樓市第一季末就跌定，相信屆時政府更不會減辣。