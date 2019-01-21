【建築科技】亞洲聯合基建研發快速修補砂漿物料　整舊樓可平2成

本港老牌基建商亞洲聯合基建（0711），旗下經營建築及物業發展的俊和發展成立的Inno@ChunWo成功研發快速修補砂漿材料（R2M2），縮短舊樓鋼筋的修復時間；以及將人工智能技術應用於建造安全上。

新物料可縮短鋼筋修復過程

R2M2是創新科技基金支援計劃的研發項目，由俊和、香港科技大學和納米及先進材料研發院研發。這種鋼纖维強化砂漿可用於老化樓宇的鋼筋維修，以修補剝落的混凝土來恢復鏽蝕鋼筋失去的承載力。

傳統修復方法是在鏽蝕鋼筋兩旁打鑿完好的混凝土來搭接新鋼筋，故R2M2能簡化修復過程，減少建築廢料、噪音和灰塵。俊和發展建築服務分部董事陶啟賢透露，此物料用於修補舊樓鋼筋上，較傳統方法便宜約20%，但須視乎所修補的面積和樓宇損壞程度有所不同。

俊和亦和海外顧問公司Indus.ai合作，運用大數據（Big Data）將人工智能（AI）應用於建造業，可使用電腦視覺（Computer Vision）自動監察工人有否佩戴安全帽和反光衣，及即時通知管理層，並透過機械學習（Machine Learning），能辨識及追蹤地盤挖土機施工狀況。

俊和建築行政總裁李家粦表示，公司投資數百萬元於創新科技，以提升管理建築工程的效益。（陳嘉碧攝）

投資數百萬元於創新科技上

俊和建築董事、副營運總裁劉大衛表示，R2M2 可到了應用階段，但尚要待政府標准，才能開始運用，而人工智能技術已於先導計劃上實行。而俊和建築行政總裁李家粦表示，未來持續嘗試新建築科技項目，短期內將會有所公布。

被問到近年大型基建工程減少，他承認工程減少，新工程的利潤率亦會較緊，但公司將在建築周期管理上提升效率，每年也投資數百萬元於創新科技上，如分析工序、減低成本和降低翻工率，以提升管理建築工程的效益，適應新的周期。

李家粦又稱，公司近期亦有參與中環灣仔繞道、蓮塘／香園圍口岸基礎設施、港珠澳大橋旅檢大樓等。