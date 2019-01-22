劉強東妻「奶茶妹妹」賣澳洲豪宅　勁蝕1500萬　

中國最年輕女富豪、京東劉強東妻子、外號「奶茶妹妹」的Nancy章澤天，被澳洲傳媒爆出沽售澳洲物業，帳面損失高達270萬澳元，即約1,500萬港元。

頂樓3層4睡房 知名設計師設計

澳洲樓市新聞網站《domain》報道，章澤天與劉強東結婚之前，即2015年初，以1,620萬澳元一手買入這間位於澳洲悉尼的頂層住宅。物業樓高3層，擁有4間睡房，由著名室內設計師Thomas Hamel設計，買入時並不需要接受外國投資審查委員會的批准，而當時章澤天支付了超過100萬澳元的印花稅。

較高初叫價累減25%或450萬澳元

然而，報道指章澤天在2017年6月將物業放售，最初叫價1,800萬澳元，但2018年初下調叫價至1,500萬澳元，降幅高達300萬澳元或17%。

根據成交紀錄，酒店大亨Ramy Arnaout夫婦以1,350萬澳元買入上述物業，較最初叫價累減450萬澳元或25%，亦較章澤天買入價低270萬澳元。

職業網絡推手捧紅 人稱奶茶MM

現年25歲的章澤天是網絡紅人，2009年因為職業網絡推手在論壇上貼出一張拿着奶茶的照片「谷人氣」，而被稱為「奶茶MM」（奶茶妹妹）。

2010年網上出現一篇校花評論，令再次捧紅了章澤天，由南京外國語學校再進入清華大學。2011年擔任青奧會宣傳大使，參與官方微電影演出。

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兩人熱戀消息與京東上市同期出事

章澤天在2014年傳出與京東創辦人劉強東熱戀，兩人最初否認，後來於4月承認，當時劉強東稱「小天是我見過最單純善良的人。」

而2014年正值京東赴美上市的時間，3月兩人拍拖消息傳出時，騰訊（0700）入股了京東15%股份。他們4月承認拍拖，到了5月京東就在納斯達克掛牌。兩人的消息令京東在上市關鍵時期成為關注點。

就在2014年5月22日京東上市那天，網上傳出劉強東可能會在上市時求婚。