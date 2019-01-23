施永青料樓市已進「下降年」　惟跌幅仍有限

中原集團創辦人兼主席施永青估計，今年是樓市的「下降年」，樓價下跌趨勢較強，年底樓價將較年初低，但相信跌幅有限。

料首季樓市出現小陽春

施永青出席論壇活動時指，本港樓價的下降趨勢已經形成，惟樓市首季會出現小陽春，而樓價已於現水平受支持，去年跌幅較深的地區如嘉湖山莊均有一定反彈，反映香港不乏買家。

展望後市，施永青認為今年仍是「政治市」，視乎中美貿易戰如何發展。他認為，兩國衝突已演變成持久戰，第二季可能會「唞夠又打過」，再度困擾樓市交投。但整體而言，施預期樓市「唔會跌好多」，由於跌勢已形成，現依賴用家、實力投資者需求，投機及跟風力量消減，故此今年樓市走勢會減慢，大牛市機會較低。

隨着樓價回調，市場關注政府會否「減辣」。施永青認為，如樓價沒有明顯上升趨勢，政府應及早「撤辣」。他批評，市民買不起樓並非無能力供樓而是「畀唔起首期」，故此收緊按揭成數無助市民「上車」。

施永青認為今年樓價仍屬「政治市」，視乎中美貿易戰如何發展。（文顥宗攝）

湯文亮料樓價將跌15%

同場的紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮則預期，樓價還有約15%下調空間，但整體走勢穩定。他透露自己女兒近日都想買樓，業主亦願意減價。

不過，他認為買了納米樓的業主會有「少少傷心」，自言未聽過有業主買了一個納米單位，再買另一個，故此出貨時或有難度。他認為，想買樓的業主應有耐性，不用心急，否則買了一個納米樓，用了首置身份，再買樓便要付15%印花稅。